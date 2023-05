Se masca la tensión entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Los dos pilotos llevan todo el fin de semana enzarzados en un enfrentamiento que ha tenido su último episodio, al menos por ahora, en la carrera al sprint de Le Mans.

El viernes, el piloto italiano criticó que el español pasase toda la sesión buscando una rueda a la que engancharse para hacer un buen tiempo, lo que le permitió lograr la segunda posición en la clasificación. Esa estrategia no gustó nada al vigente campeón del mundo, que aseguró que Márquez “lleva a la estrategia de buscar una rueda al siguiente nivel”.

En la carrera al sprint ambos se encontraron en pista, y Márquez logró rebasar al piloto de Ducati con una maniobra al límite del reglamento en la quinta vuelta de carrera. Bagnaia tuvo que evitar el contacto en el último momento. En el Gran Premio de España, el italiano sufrió una penalización por una acción similar, algo que ha querido recalcar tras la carrera.

“Hace dos semanas tuve una penalización por la misma historia. Yo prefiero que las luchas sean así, pero me gustaría que siempre sea igual”, declaró Bagnaia a ‘DAZN’.

Márquez no dudó en responder al italiano criticando que se suma a una corriente que busca criticarle a toda costa. "Es el tema de moda y lo fácil es unirse al tema de moda. Esto son carreras de motociclismo y creo que ha sido un adelantamiento lógico”, explicó Márquez, que no dejó la oportunidad de defenderse alegando la inferioridad de su moto: "Unos adelantan en las rectas, otros tenemos que adelantar en las curvas”.

El piloto de Cervera se ha mostrado gratamente sorprendido por el buen ritmo que ha tenido en la carrera al sprint, en la que ha logrado la quinta posición. "Me ha sorprendido el ritmo que tenía a final de carrera, pensaba que me iría quedando. Me encontraba a gusto con la moto. Estoy contento de cómo ha ido", explicaba Márquez.