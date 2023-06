En los últimos días Jorge Lorenzo soltó una 'bomba' sobre MotoGP y el futuro de Marc Márquez: apostó que el de Cervera pilotaría para la escudería Ducati cuando finalice su contrato con Honda en el año 2024.

Y Márquez ha reaccionado en la previa del Gran Premio de Italia: "Jorge fue un gran piloto, veremos si es un gran adivino. Bromas aparte, tengo dos años con Honda y es el plan A...".

"Siempre busco un proyecto ganador, da igual los colores, los años van pasando. Hice lo del brazo por eso. Veremos si en el futuro es el plan A", ha detallado el ocho veces campeón de motociclismo.

Y remarca cuál es su "plan A": "Aún creo firmemente en Honda. Es cierto que es un momento difícil y hay que llegar al nivel de los rivales. No miro los resultados de los otros pilotos de Honda. Me miro a mí. Ya habrá tiempo de hablar de mi futuro, no me preocupa".

Sobre este fin de semana afirma que llega en buen nivel nivel físico: "Llego similar a Portimao. Allí estaba bien físicamente, preparado. Me sentía cómodo, a gusto y llego igual. Cuando no estaba bien era anteriormente".

"Es cierto que no estamos en el mejor escenario para sacar una buena nota. Las cosas son como son. Durante el fin de semana, veremos. No se descarta nada, de entrada, no sales derrotado. Eso sería un error. Sabemos que en este circuito los puntos débiles de la moto y los míos se van a ver afectados aquí. A ver si podemos sacar algo y salvarlo bien", ha expresado el de Cervera.