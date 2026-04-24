Marc Márquez, pesimista a pesar de quedar cuarto en la práctica: "No estamos..."

El piloto de Ducati no termina de estar contento con su ritmo en Jerez, en un viernes en el que el más rápido ha sido su hermano Álex.

La cuarta cita del campeonato ya ha comenzado en Jerez. Álex Márquez ha logrado ser el más rápido con un gran tiempo de 1:35:7, por delante de Fabio Di Giannantonio (2º), Marco Bezzecchi (3º) y de su hermano Marc, en cuarta posición.

El vigente campeón ha logrado un buen tiempo en la práctica, aunque el de Cervera no termina de estar contento: "Objetivo cumplido, porque viendo lo apretado que estaba pasar a la Q2 hoy, no era nada fácil. Obviamente, tenemos que seguir trabajando durante el fin de semana si queremos mejorar, o optar a tener alguna posibilidad de luchar por el podio".

"De momento, no estamos ni cerca. Estamos en esa cuarta o quinta posición, pero tenemos que mejorar. La clasificación de mañana será crucial. Álex tiene más posibilidades de ganar que yo. Y, evidentemente, tiene más de ganar que yo de acabar en el podio. Así que tengo que trabajar un poco más", comentó Márquez, en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

Además, Marc ha admitido que a una vuelta le cuesta más competir con los rivales: "Yo estoy trabajando en mi box, intentando centrarme y sacar el máximo de lo que estoy sintiendo en cada momento".

"Poco a poco estamos acercándonos, pero sí que es cierto que a una vuelta es donde estoy sufriendo más. Con neumático usado, se empareja todo un poquito, pero lo que has perdido ya con goma nueva no lo recuperas", concluyó el piloto de Ducati.