El Gobierno advierte de que llevará ante la Justicia las políticas xenófobas de "prioridad nacional" que apliquen PP y Vox

Los detalles El Ejecutivo central advierte de que llevarán ante los tribunales toda ejecución política de la "prioridad nacional" que vulnere la ley. Mientras, en el PP no se ponen de acuerdo en su discurso (a favor y en contra) sobre los pactos xenófobos con Vox.

El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se opone firmemente a la "prioridad nacional" promovida por la ultraderecha con el apoyo del PP, considerando que crea ciudadanos de primera y segunda clase. Cualquier acuerdo político que incluya esta prioridad será llevado al Tribunal Constitucional por violar la Constitución, según Diana Morant. Vox busca incorporar esta fórmula en acuerdos con el PP más allá de Aragón y Extremadura, incluso en la Comunitat Valenciana. Mientras algunos líderes del PP, como Isabel Díaz Ayuso, rechazan la idea, organismos como Amnistía Internacional advierten que este principio es discriminatorio y contrario a los derechos humanos, afectando especialmente a migrantes y fomentando narrativas deshumanizadoras.

El Gobierno tiene claro lo que pretende la ultraderecha con el beneplácito del PP cuando hablan de "prioridad nacional". "Cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda", ha señalado hoy el presidente Pedro Sánchez.

Por eso, cualquier acuerdo político que incluya la "prioridad nacional" será llevado ante los tribunales. "El Gobierno de España lo va a combatir, denunciando ante el Tribunal Constitucional los incumplimientos de la Constitución", ha advertido hoy la ministra y secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant.

Y es que la ultraderecha quiere llevar esa fórmula xenófoba de la prioridad nacional a cualquier acuerdo con el PP, más allá de sus pactos en Aragón y >Extremadura. El último territorio 'popular' al que han llamado a la puerta es la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, lo anunciaba sin asomo de duda. "Prioridad nacional sí. Por eso hemos presentado en Las Corts una iniciativa, y esto no es xenofóbia. La inmigración irregular masiva está provocando mayor inseguridad en nuestras calles".

Mientras, el president valenciano, con los presupuestos autonómicos pendientes, no dice que no si eso les otorga estabilidad. "Es positivo para España y sinceramente lo creo: que Extremadura tenga un gobierno que tenga estabilidad", decía Juanfran Pérez Llorca.

Pero no todos los 'populares' lo apoyan. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba ayer en la Asamblea que "ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada". Unas declaraciones que han provocado la ira del líder de Vox.

Paralelamente, organismos internaciones de reconocido prestigio como Amnistía Internacional lanzan un grito de alerta contra esa "prioridad nacional". En sus redes advierten de que el "principio de prioridad nacional" reflejado en los acuerdos entre PP y Vox es una "discriminación contraria a los derechos humanos".

La ONG cree además que este principio afecta de manera especial a las personas migrantes, en particular a aquellas en situación administrativa irregular, a las que se excluye de forma "discriminatoria" del acceso a servicios sociales básicos. Y también avisa de que el acuerdo contiene medidas "racistas, discriminatorias e islamófobas", fomenta una narrativa "deshumanizadora" que vincula migración y delincuencia e incorpora medidas específicas de protección para los policías "que prestan servicio en centros vinculados a la inmigración ilegal", entre otras. Todo ello, sentencian, incrementa la "estigmatización" de colectivos vulnerables.

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