El equipo de Valentino Rossi afirma que Ducati favorece a Marc Márquez y perjudica a Bagnaia

Fabio Di Giannantonio considera que "la dirección del desarrollo está yendo hacia el lado de Marc Márquez", mientras que Bagnaia y él están "luchando a nivel de confianza".

Tras el mal arranque de temporada de Ducati, que por el momento está un escalón por debajo de Aprilia, Fabio Di Giannantonio no ha tenido miramientos a la hora de hablar del equipo de Borgo Panigale.

El piloto del VR46, que usa la misma GP26 que Bagnaia, Marc y Álex, ha afirmado que los italianos buscar favorecer el estilo del '93' a pesar de que perjudiquen el de Pecco y el suyo.

"En los últimos años parece que la dirección del desarrollo ha cambiado un poco, yendo hacia el lado de Marc Márquez, mientras que Francesco Bagnaia y yo estamos luchando un poco a nivel de confianza, especialmente en la parte delantera. Hablando por mí, mi estilo va en el lado opuesto al de Marc", ha señalado en declaraciones que publica 'Motosan'.

"Personalmente, estoy tratando de ir un poco en contra de esa tendencia porque con la configuración actual me cuesta ser competitivo y tener confianza", ha añadido.

Es más, Di Giannantonio habla de un "error" de los de Bolonia: "Ducati siempre ha sido muy fuerte en este aspecto y creo que hemos perdido algo al cambiar el enfoque de la moto. Yo estoy involucrado en el desarrollo, incluso si voy en la dirección opuesta a Marc".