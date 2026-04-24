El jefe de McLaren apoya la vuelta de Horner a la F1: "Sería fantástico"

Zak Brown admite que la vuelta del británico al 'Gran Circo' sería bueno para la categoría: "Su trayectoria habla por sí sola".

Christian Horner dejó el equipo Red Bull la temporada pasada, tras más de 20 años como jefe de equipo de la escudería austríaca. Desde entonces, los rumores sobre una posible vuelta del británico al paddock han aparecido con frecuencia, situando a Horner en equipos como Aston Martin o Alpine.

Zak Brown, jefe de McLaren, ha hablado sobre esta posible vuelta de Horner a la Fórmula 1, algo que para él sería una buena noticia. "Creo que Christian fue una gran personalidad para este deporte. Siempre hay grandes personalidades. Van y vienen. Creo que sería fantástico tener a Christian de vuelta en el deporte" comentó el jefe del equipo papaya, en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'.

Además, el americano de 54 años ha recalcado la gran carrera deportiva de Horner: "Es un gran gestor. Su trayectoria habla por sí sola. Preferiría tener 10 directores de equipo débiles, pero eso no va a suceder pronto".

"Han habido muchos cambios de directores de equipo en los últimos dos o tres años, pero creo que sería fantástico tenerlo de vuelta en este deporte. Y estoy seguro de que, dada su pasión por el deporte y su edad, me sorprendería mucho que no regresara, ya sea con Alpine o con otro equipo", concluyó Brown.