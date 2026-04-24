La increíble reflexión de Duplantis sobre Alcaraz: "Es la persona más..."

El atleta sueco se rinde a Carlitos por sus éxitos como tenista y por su forma de ser tanto dentro como fuera de la pista. Admiración total hacia Alcaraz por parte del poseedor del récord mundial del salto de altura.

Carlitos Alcaraz está viviendo momentos de mucha incertidumbre. El murciano sigue sin saber a ciencia cierta si estará disponible para jugar Roland Garros. No hay que olvidar que Alcaraz tuvo que abandonar el Conde de Godó por una lesión en la muñeca.

Su participación no ha sido posible ni el Mutua Madrid Open que se está disputando. Roma (última cita antes de París) parece también inviable y el Abierto de Francia sigue siendo una gran incógnita. El pronóstico no es del todo positivo aunque tampoco es definitivo.

Sobre Carlitos ha hablado 'Mondo' Duplantis. El atleta sueco, poseedor del actual récord mundial de salto de pértiga, se rinde al número dos del mundo dejando una reflexión muy llamativa en la que, más que alabar su juego, alaba su personalidad.

"Alcaraz es probablemente la. Incluso después del partido sin las cámaras, es igual de amable y real. Me encanta la relación que tiene con su familia. Eso me conmueve, porque yo soy igual. Es una estrella", ha confesadoen 'Esquire'

Carlitos sigue despertando mucha admiración por parte de los deportistas más reconocidos del mundo. Esta vez ha sido Duplantis quien se ha rendido a la manera de ser del murciano con un mensaje de mucho valor.