Turquía regresa a la F1 en 2027 con un contrato de cinco años

La categoría reina del automovilismo vuelve a Istanbul Park a partir del año que viene, y se mantendrá en el calendario hasta 2031 completando las 24 carreras de la temporada

El GP de Turquía regresa al calendario en 2027. El circuito de Istanbul Park acogerá la cita hasta 2031, con un contrato de cinco años. Además, la Fórmula 1 volverá a un trazado en el que no corre desde 2021, y que ha marcado la historia más reciente de la categoría reina del automovilismo.

El GP de Turquía de 2020 marcó un hecho histórico en la F1. Una carrera en la que Lewis Hamilton se llevó la victoria e igualó a Michael Schumacher con siete títulos mundiales. Además, en este gran premio, Lance Stroll, compañero de equipo de Fernando Alonso, consiguió su primera y única pole.

Un trazado de más de cinco kilómetros con curvas tan míticas como la número 8, con cuatro vértices. Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, ha hablado sobre la vuelta de Istanbul Park al calendario: "Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul a partir de 2027, para emocionar a todos nuestros aficionados en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1".

"En Istanbul Park se han vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte, y me entusiasma comenzar el siguiente capítulo de nuestra colaboración, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras aún más increíbles en un lugar verdaderamente fantástico", comentó Domenicali, para la web oficial de la 'Fórmula 1'.

Un circuito mítico, donde el récord de victorias lo tiene Felipe Massa, con tres victorias consecutivas en 2006,2007 y 2008, mientras otros pilotos como Alonso o Verstappen nunca han ganado en el trazado turco. Con este regreso, Turquía y Portugal completan las 24 carreras de una temporada 2027 en la que sustituirán a Zandvoort y Barcelona.