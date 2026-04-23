Ahora

¿Qué le sucede a Marc?

La advertencia de un ex de MotoGP a Marc Márquez: "Tiene mucho trabajo por delante"

Ramón Forcada ha analizado la situación del vigente campeón tras las tres primeras carreras del calendario, y se ha mostrado preocupado por los pilotos de Ducati y el cambio de moto de Marc.

Marc Márquez continúa planteando su retirada de MotoGP: "Lo alargaré hasta que mi cuerpo aguante"Marc Márquez continúa planteando su retirada de MotoGP: "Lo alargaré hasta que mi cuerpo aguante"Getty

Los comentarios acerca del mal rendimiento de Marc Márquez esta temporada no paran de aumentar. El último en hablar sobre la complicada situación que atraviesa el vigente campeón sobre la Ducati ha sido Ramón Forcada, quien ha destacado las complicaciones de Marc para pilotar su moto.

"Tiene mucho trabajo por delante. Nunca le hemos visto realmente a gusto o con confianza este año. Para mí es un problema relacionado con la lesión y también se nota en su lenguaje corporal. Además, en el caso de Ducati, si el líder no está al 100%, el equipo pierde el rumbo", comenta Forcada en el podcast 'DuralaVita'.

En las tres primeras carreras del calendario, Márquez ha sufrido varias caídas, penalizaciones, y todavía no se ha subido al podio. Una situación con la que el eneacampeón del mundo pocas veces ha tenido que lidiar.

Incluso, Forcada ha ahondado en las complicaciones que atraviesan todos los pilotos de Ducati este año. "Ha cambiado todo. Quien antes se sentía cómodo, ahora ya no lo está. Álex (Márquez) no se encuentra a sí mismo, Fermín (Aldeguer) aún no se entiende, Franky (Morbidelli) no está mejor, Marc y Pecco (Bagnaia) tampoco...", añade el ex de la categoría reina.

Tanto Marc como Ducati no están teniendo un buen comienzo, y eso también se ha traducido en el cambio de moto del ilerdense tras varias carreras. "Y el hecho de que Marc tenga que pilotar una moto fácil es una señal alarmante; eso quiere decir que algo no va bien", concluye su análisis Forcada, resaltando los problemas que atraviesan tanto Marc como los de Borgo Panigale.

Las 6 de laSexta

  1. Rajoy niega la destrucción de pruebas y que Bárcenas le entregara un sobre con dinero: "Absolutamente falso"
  2. Guerra de EEUU en Irán, en directo | Irán asegura haber recibido los primeros ingresos del cobro de peajes en Ormuz
  3. El PP se rebela contra el PP: Ayuso carga contra la "prioridad nacional" que Feijóo ha hecho suya a petición de la ultraderecha de Vox
  4. Los vídeos del Comité Federal del PSOE que defenestró a Sánchez en 2016: así se movió la urna oculta que provocó gritos de "pucherazo"
  5. El machismo del juez que lleva el caso contra el exDAO: habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos
  6. Ingresa en prisión Martiño Ramos, el exprofesor fugado tras su condena por violar a una alumna