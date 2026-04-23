La advertencia de un ex de MotoGP a Marc Márquez: "Tiene mucho trabajo por delante"

Ramón Forcada ha analizado la situación del vigente campeón tras las tres primeras carreras del calendario, y se ha mostrado preocupado por los pilotos de Ducati y el cambio de moto de Marc.

Los comentarios acerca del mal rendimiento de Marc Márquez esta temporada no paran de aumentar. El último en hablar sobre la complicada situación que atraviesa el vigente campeón sobre la Ducati ha sido Ramón Forcada, quien ha destacado las complicaciones de Marc para pilotar su moto.

"Tiene mucho trabajo por delante. Nunca le hemos visto realmente a gusto o con confianza este año. Para mí es un problema relacionado con la lesión y también se nota en su lenguaje corporal. Además, en el caso de Ducati, si el líder no está al 100%, el equipo pierde el rumbo", comenta Forcada en el podcast 'DuralaVita'.

En las tres primeras carreras del calendario, Márquez ha sufrido varias caídas, penalizaciones, y todavía no se ha subido al podio. Una situación con la que el eneacampeón del mundo pocas veces ha tenido que lidiar.

Incluso, Forcada ha ahondado en las complicaciones que atraviesan todos los pilotos de Ducati este año. "Ha cambiado todo. Quien antes se sentía cómodo, ahora ya no lo está. Álex (Márquez) no se encuentra a sí mismo, Fermín (Aldeguer) aún no se entiende, Franky (Morbidelli) no está mejor, Marc y Pecco (Bagnaia) tampoco...", añade el ex de la categoría reina.

Tanto Marc como Ducati no están teniendo un buen comienzo, y eso también se ha traducido en el cambio de moto del ilerdense tras varias carreras. "Y el hecho de que Marc tenga que pilotar una moto fácil es una señal alarmante; eso quiere decir que algo no va bien", concluye su análisis Forcada, resaltando los problemas que atraviesan tanto Marc como los de Borgo Panigale.