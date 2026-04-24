El jefe de Ducati, satisfecho con el parón de MotoGP para Marc Márquez: "Ha sido útil"

Davide Tardozzi se ha mostrado contento con el tiempo que ha tenido el vigente campeón para descansar y recuperarse de su lesión en el hombro derecho, por lo que espera un buen resultado en Jerez.

El Mundial de MotoGP se reanuda este fin de semana con el GP de España. La parrilla de la categoría reina vuelve al trazado para continuar disputando el título tras un mes sin competición.

Marc Márquez y compañía ya han disputado los entrenamientos libres de la jornada del viernes, donde desde Ducati se han mostrado positivos con el descanso que ha tenido el vigente campeón para recuperarse de su lesión en el hombro derecho.

"Sí, sin duda, estas tres semanas de parón han sido útiles para Marc. Ahora le escucharemos a él, después de este turno de pruebas, cuál es su situación física", ha comentado Davide Tardozzi, jefe de los italianos, a los micrófonos de 'DAZN'.

A su vez, Márquez se ha mostrado ansioso de volver a correr y ha asegurado que ya se encuentra recuperado de su lesión, por lo que su físico no será un impedimento en la carrera de este domingo en Jerez.

"Hemos tenido tres semanas en casa completas, y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo", ha añadido el piloto español.

Por último, el jefe de Ducati ha elogiado a Aprilia, equipo rival, por su rendimiento al comienzo de temporada con Marco Bezzecchi y Jorge Martin a la cabeza de la clasificación. "Felicidades a Aprilia porque han hecho un trabajo extraordinario", ha concluido Tardozzi.