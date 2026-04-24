Alex Márquez descarta totalmente la victoria en Jerez: "Rotundamente no"

El piloto catalán no ve posible repetir la victoria de 2025 en Andalucía, después de un arranque de temporada en el que, en Ducati, se han visto muy superados por las Aprilia.

El ‘paddock’ de MotoGP afronta el Gran Premio de España después de un parón inesperado en el calendario tras la suspensión de la prueba de Qatar. Jerez llega en un momento de la temporada en el que las Aprilia están dominando la competición, con un bajón claro de Marc Márquez y el resto de pilotos de Ducati. Sobre ello ha hablado Álex Márquez, que no augura un fin de semana favorable en España.

No dudó al ser preguntado por las opciones de victoria, después de lograr allí su primera victoria en MotoGP el año pasado: "Rotundamente no. La primera parte de la temporada ha sido difícil para nosotros, especialmente en Tailandia. En Brasil y en Austin estuvimos un poco mejor, pero aún muy lejos, sobre todo de Aprilia. Creo que estamos trabajando muy bien, Ducati está trabajando muy duro". Tras esté análisis hizo autocrítica y destacó sus aspectos a mejorar sobre la pista.

"Necesito dar un paso adelante en mi estilo de conducción, pensar menos en los problemas y abordar las cosas de una manera mejor, y sacar más partido de lo que tenemos, que son muchas cosas positivas. A partir de ese momento, volveremos a estar ahí”, explicaba el menor de los Márquez como recoge ‘Motosan’. Luego aseguraba que "Jerez es el mejor circuito o momento de la temporada para volver a tener un buen rendimiento, así que intentará dar lo mejor de sí mismo".

Aunque concluyó la pregunta volviendo a poner los pies en la tierra: “Repetir lo que hicimos el año pasado sería increíble, pero en este momento no es del todo realista”. Entonces el catalán explicó más en profundidad los problemas que arrastra este año: “Me cuesta mucho frenar, detener la moto; es lo que más echo en falta porque me falta mucho en esa parte de la curva. Tenemos que seguir adelante. No podemos perder la paciencia, solo llevamos tres carreras, la temporada es muy larga”.

Y para concluir, Márquez comentó las mejoras que las Ducati habrían incorporado durante este mes de descanso: "En los demás aspectos estamos más o menos en el mismo punto que el año pasado, incluso mejor en cuanto al motor, por ejemplo, ya que somos más rápidos y tenemos un poco más de potencia". Jerez será toda una prueba para Álex, octavo en la clasificación, pero con las cosas muy claras para remontar en lo que resta de temporada: "Aprilia ha dado un paso adelante y nos está llevando más al límite en las cosas más difíciles. Siento que, sin muchas cosas extrañas ni grandes cambios, solo con pequeños ajustes, podemos dar un paso adelante realmente bueno y positivo”.