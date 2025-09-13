Marc firma la frase del día en Misano: "El título se queda en casa Márquez"

El ilerdense se cayó en la carrera al sprint después de haber protagonizado una remontada increíble pero los resultados que se produjeron descartan a Pecco Bagnaia como candidato al título.

Marc Márquez tuvo un arranque fulgurante en la carrera al sprint del GP de San Marino. El ilerdense salía desde la cuarta posición pero después de una salida extraordinaria se colocó en el segundo puesto para, poco después, ejecutar el 'sorpasso' a Marco Bezzecchi y liderar la carrera.

Sin embargo, el de Cervera se fue al suelo cuando se acercaba el ecuador de la prueba y quedó fuera de una carrera que se terminó llevando el italiano de Aprilia. Aún así, este resultado permite a Marc tener la oportunidad de cerrar el campeonato en el próximo GP de Japón ya que Álex Márquez, segundo en el Mundial, no sumó los puntos suficientes para evitar que se produzca esta situación al terminar la carrera en segundo lugar .

Marc analizó una carrera que se le escapó por cometer un error después de haber hecho lo más difícil. Aún así, después de este evento Pecco Bagnaia queda matemáticamente descartado para conseguir el título.

Esta noticia es el punto más destacable del día para el 93: "Lo más importante es que a falta de seis carreras, ya solo quedan dos pilotos con opciones de luchar por el título, y los dos son de la misma familia. Este año ya hemos ganado. El título se queda en casa Márquez".

El tiempo dirá cuando se certifica el campeón del Mundo. Aún quedan seis GP. El ilerdense tendrá su primera bola de Mundial en Japón pero lo que está claro es que por muchas sorpresas que haya, el futuro campeón del mundo de MotoGP se apellidará Márquez Alentá.