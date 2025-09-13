La contundente respuesta de Márquez a los que celebraron su caída en San Marino: "Ellos mismos se definen"

El ocho veces campeón del mundo respondió contundente a los que aplaudieron y jalearon cuando se fue al suelo en Misano.

Marc Márquez se cayó cuando lideraba la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino. Y entonces se vivió una situación vergonzosa en la grada. Algunos aplaudieron y otros directamente celebraron enloquecidos que Marc se acababa de ir al suelo en su lucha contra Marco Bezzechi.

Márquez respondió de manera contundente en 'DAZN': "¿Sí? Ellos mismos se definen...".

Un error "humano" esa caída: "Somos humanos y a veces se cometen errores. Habíamos hecho lo más difícil, que era adelantar a Bezzecchi. He entrado con un poquito más de fuerza. Pero lo importante es que estamos bien. Todo bien".

Tenía una pequeña herida en la barbilla. Tocó con las protecciones al irse al suelo: "Ha sido un error mío. He entrado más tarde...".

"Tenía que haber entrado más suave en la curva. Han sido diferentes factores. Nos hemos caído en esta sprint. La vida continúa y mañana otra oportunidad", sentenció el piloto de Ducati, que tendrá opción de ser campeón del mundo en Japón dentro de dos semanas después del resultado en la sprint.