Un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar sin éxito la penúltima etapa de La Vuelta

Un grupo de manifestantes propalestinos ha tratado de paralizar la 20º etapa de La Vuelta a España a su paso por Navacerrada (Madrid) sin éxito gracias a la intervención de las autoridades y miembros de la organización de la carrera para que los ciclistas pudieran continuar su recorrido.

A 18 kilómetros de meta y después de que pasaran el grupo de los cinco escapados, decenas de personas han realizado una sentada en medio de la carretera para cortar el paso del pelotón, donde se encontraban los líderes de la carrera.

Ante esta situación y gracias a la amplitud de la vía por la que circulaban, las autoridades han logrado despejar uno de los laterales de la misma para que pudieran pasar los ciclistas. No obstante, cuando ha llegado el pelotón, esas mismas personas se han levantado y han tratado de colocarse en el trayecto de los corredores.

Por suerte, los agentes han logrado frenar el avance de dichos manifestantes que no han podido paralizar el paso del pelotón, aunque uno de los componentes del grupo sí ha tenido que poner pie a tierra y no ha podido seguir al resto debido al alboroto.

Tras el paso del grupo de los líderes, la hilera de coches que ha seguido al pelotón sí se ha visto retenida mientras se trataba de normalizar la situación.

Precisamente, este sábado se ha conocido que la última etapa, que recalará en la capital, ha sido recortada unos cinco kilómetros, aunque desde la organización no han querido especificar las razones.