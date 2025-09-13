"Es un caos, una pesadilla": nunca se había visto así a Pecco Bagnaia en Ducati

El italiano partía octavo y acabó decimotercero en otro desastre sobre la Ducati: "Quiero que alguien me explique qué pasa...".

Pecco Bagnaia está en la cuerda floja. Después de que en Italia se pidiera su salida de Ducati a final de año para acabar con esta situación, en San Marino, en casa, ha sumado otra desastrosa carrera al sprint: partió octavo y acabó decimotercero. Un resultado por el que pidió explicaciones a los suyos.

En palabras que recoge 'Motorsport' pidió más trabajo en su garaje y también explicaciones: "Tenemos que trabajar más. He mirado algunos datos, pero no se ve tanto. Necesito entender las cosas. No puede pasar esto. Lo que se ve dentro de los datos... los ingenieros están trabajando para ver las cosas y yo quiero que alguien me lo explique".

Llegó al fin de semana con buen feeling, con la intención de estar entre los mejores... y es difícil empezar peor: "Lo que sucede es que no es la primera vez que estoy listo para luchar por el top 5 y en la primera carrera no funciona nada, como hoy".

"Si mañana esta todo en el sitio estaré luchando con los de delante... y si es como hoy, voy a estar detrás", reflexionaba absolutamente hundido el bicampeón de MotoGP.

Y acabó la entrevista con una frase que lo decía todo. Este 2025 es una "pesadilla" y sólo quería volver al box para escuchar a los ingenieros de Ducati: "Estoy viviendo una pesadilla. Solo quiero terminar esta entrevista y volver al taller para entender algo, cualquier cosa. Mañana no cambiaré nada en la moto. Esto es un caos".