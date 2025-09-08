GP San Marino MotoGP 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, clasificación y carrera

La cita de Misano del próximo fin de semana no será la definitiva para el posible título de Marc Márquez en el mundial de MotoGP.

Restan siete citas del mundial de MotoGP y ya ha comenzado la cuenta atrás para que Marc Márquez celebre su noveno título. No será en el Gran Premio de San Marino del próximo fin de semana, pero sí podría llegar ya en el siguiente en Japón, en la casa de la marca Honda, donde Marc tantas veces disfrutó.

La victoria de Alex Márquez retrasó la fiesta de Marc. Pero es cuestión de tiempo. La competición llega ahora a Misano, territorio favorito de Valentino Rossi.

Y Marc, con la Ducati, volverá a ser el gran favorito a la victoria en la sprint y en la carrera larga del domingo. En este 2025 está arrasando y logrando números que no se veían desde hace mucho tiempo.

El Gran Premio de San Marino arrancará el viernes con los primeros entrenamientos libres de las tres categorías. El sábado se disputarán las clasificación a partir de las 10.50 horas (horario peninsular español) y la sprint arrancará a las 15 horas.

La carrera, el domingo, será a partir de las 14 horas.

El GP de San Marino se podrá seguir en directo en la web de laSexta con el especial en la carrera del domingo. El televisión se podrá ver a través del canal 'DAZN MotoGP'.