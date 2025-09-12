Madrid prepara un blindaje sin precedentes por la llegada de La Vuelta ante las convocatorias de manifestaciones propalestinas

Los detalles En total, unos 2.400 agentes velarán por la seguridad de los deportistas en el evento, el cual ha supuesto un despliegue que supera incluso al de la última cumbre de la OTAN.

Una nueva convocatoria para pedir el fin de la guerra y justicia para el pueblo palestino podría sorprender durante la última fase de La Vuelta Ciclista, que culmina el domingo en Madrid. Ante las anunciadas protestas en redes sociales, la capital española tendrá un gran despliegue de seguridad para evitar altercados. La movilización de la ciudad se verá afectada tanto por las manifestaciones como por los dispositivos de seguridad. El evento contará con 80 policías nacionales, 132 guardias civiles, drones y un helicóptero, además de 1.100 policías nacionales adicionales, 711 municipales y 400 guardias civiles, sumando un total de 2.400 agentes.

Una nueva convocatoria para pedir el fin de la guerra y justicia para el pueblo palestino por la ofensiva del Ejército israelí, que ha dejado miles de muertos, podría volver a sorprender en la última fase de La Vuelta Ciclista, que acaba este domingo en Madrid.

Es por ello que la capital española contará con un gran despliegue de operativos de seguridad durante el evento deportivo para frenar cualquier altercado o problema si se dan las numerosas protestas que ya han sido anunciadas en redes sociales.

De esta manera, la movilización de la ciudad se vería afectada en todos sus sentidos, tanto por las manifestaciones como por los amplios dispositivos. Este sábado, La Vuelta pasará por la sierra madrileña y horas después, ya el domingo, recorrerá algunos de los puntos más céntricos y visitados de Madrid.

El despliegue que acompaña a los ciclistas contará con 80 policías nacionales, 132 guardias civiles con 59 motos, 28 todoterrenos, drones y un helicóptero, el cual ofrece soporte aéreo. A su vez, como refuerzo se unirán 1.100 policías nacionales, 711 municipales, 400 guardias civiles y siete vehículos de tráfico.

En total, unos 2.400 agentes velarán por la seguridad de los deportistas en el evento, el cual ha supuesto un blindaje sin precedentes que supera incluso al de la última cumbre de la OTAN.