Una explosión en un bar de Vallecas deja un herido grave y 13 leves: los bomberos buscan entre los escombros a más víctimas

Los detalles La detonación ha afectado al edificio de viviendas ubicado justo encima del local, lo que ha provocado que varias personas hayan resultado heridas.

Una explosión en el bar 'Mis Tesoros', situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido alrededor de las 15:00 horas de este sábado en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

Tras la explosión, han acudido al bar 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro para localizar a más posibles víctimas, y el control del edificio, que ha quedado dañado.

Por su parte, la Policía Municipal se encuentra regulando el tráfico, ya que la calle ha tenido que ser cortada.