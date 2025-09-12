Alex Márquez está harto de los comentarios sobre las luchas con Marc: "Hay gente que habla por hablar..."

El piloto de Gresini dice que "no va a perder ni un segundo" de su vida en responder a los que dicen que él y su hermano no se atacan en pista.

La reacción de Marc Márquez a los que dicen que no quiso atacar a Alex fue muy contundente. "Que les den", respondió en la rueda de prensa de San Marino. Y Alex mantuvo esa línea, diciendo que no iba a contestar a esas preguntas, que no iba a perder "ni un segundo de su vida".

"De verdad que no voy a perder ni un segundo de mi vida en responder eso. Hay gente que habla por hablar, y ya está. Haga lo que haga, siempre se me va a decir algo, un pero, un tal, por qué gané en Moto3, por qué gané en Moto2, por qué estoy en MotoGP. Así que es lo que dice Marc: 'Que les den'. Es así", dice el de Gresini, ganador el pasado fin de semana en Cataluña.

El ambiente es muy bueno entre Marc y Alex y también entre los equipos Ducati y Gresini: "La verdad es que las bromitas no han cambiado, pero lo cierto es que era importante ganar la carrera después de haber cometido un error en el sprint, cuando tenía una gran ventaja".

"Cuando ganas una carrera como la de Jerez, todavía tenía la duda de qué habría pasado si hubiese estado Marc, pues hemos visto que Marc va súper rápido este año, todos los años, pero el estado de forma que está mostrando esta temporada es increíble. Llegaba con siete victorias consecutivas y esto es algo que impresiona, por eso ganarle ahí fue una dosis de adrenalina y confianza de que podía ganarlo y aunque sé que es un circuito que no le gusta demasiado siempre estamos hablando de Marc y ha sido fantástico poder ganarlo en un circuito que me encanta", dice un Alex que se mantiene segundo en el mundial.

En San Marino la historia podría ser diferente. Allí Marc es muy fuerte: "El año pasado Marc fue el único capaz con la GP23 de plantar cara a las GP24, fue el único durante todo el fin de semana. Ganó la primera, estuvo en el podio en la segunda. Es un circuito en el que ha ganado cinco veces, y cuando llegas con un tío que llega en la forma que llega, a un sitio donde ha ganado cinco veces, será complicado, será difícil".

"Es un buen examen para nosotros, en un circuito donde sufrimos un pelín más a ver qué podemos hacer. Y, a partir de ahí, centrarnos en nosotros mismos, como hicimos en Montmeló, y luego el sábado veremos dónde estamos, qué clasificación hacemos, qué ritmo tenemos. Y, a partir de ahí, veremos qué posibilidades reales hay para carrera", explica el de Gresini.