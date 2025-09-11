Bagnaia podría abandonar Ducati a final de temporada: "Un divorcio es la solución más deseable"

'La Gazzetta dello Sport' informa que "el desgaste no parece ser principalmente desde un punto de vista humano, sino debido principalmente a los malos resultados del piloto piamontés".

A pesar de tener contrato hasta el término de la próxima temporada, la alianza entre Pecco Bagnaia y Ducati se podría romper al término de la presente.

Según informa 'La Gazzetta dello Sport', la paciencia de los de Borgo Panigale se está agotando y el puesto del italiano está cada vez más en duda.

De hecho, tras un fin de semana en Montmeló en el que el '63' clasificó 21º y terminó 14º la sprint y séptimola carrera, Dall'Igna fue tajante.

"Necesitamos tener varias conversaciones, y las tendremos", señaló el director general de la marca.

Pues bien, según el citado medio, "un divorcio al final de la temporada parece ser la solución más plausible, e incluso deseable, para ambas partes".

"El hecho de que la relación entre Pecco y Ducati esté ahora en una pendiente resbaladiza parece ser más que una simple sensación, y el desgaste no parece ser principalmente desde un punto de vista humano, sino debido principalmente a los malos resultados del piloto piamontés", reza el texto.

De hecho, la prensa italiana apunta que los mecánicos de Ducati ya no saben qué hacer para revertir la situación de Pecco.

"Los hombres de rojo en el garaje dicen en voz baja: "Lo hemos intentado todo por el piloto, sin éxito, ahora le toca a él hacer algo'", zanja la noticia. Ojo con lo que pueda pasar en Misano.