La radical decisión de Pecco Bagnaia con la Ducati tras unos resultados muy pobres

El piloto italiano ha decidido junto al equipo Ducati no tocar la moto en lo que queda de calendario: "Hemos probado mil cosas, pero...".

Pecco Bagnaia y Ducati han llegado a la conclusión de que ya nada pueden hacer salvar el 2025. Los resultados no mejorarán. Lo han probado todo y el italiano no consigue dar con la tecla sobre la moto. Por eso han tomado la decisión de no tocar más la máquina en lo que queda de temporada.

Lo ha desvelado Pecco en San Marino, donde ha clasificado octavo muy lejos otra vez de los mejores: "El objetivo es no tocar nada más, seguir así. Hemos probado mil cosas y todas han dado el mismo resultado. Por lo tanto, nos conviene estar parados hasta el final de temporada".

La Ducati tal y como está será la máquina de Bagnaia de aquí a que finalice una temporada en la que Marc Márquez, su compañero, sumará su noveno título mundial: "La moto es esta, no hemos hecho ningún milagro. Mientras tanto, lo disfruto, intentaré dar el máximo y, luego, veremos".

A pesar de todo Bagnaia sigue siendo optimista con respecto a sus opciones. Cree en una remontada tanto en la sprint como en la carrera: "Trabajamos bien y decidimos no tocar prácticamente nada sobre la moto, salvo algún pequeño detalle, y me encontré mejor. También ayuda conocer tan bien esta pista y tener tanto agarre atrás".

Está atravesando un momento complicado Pecco. Los pobres resultados han abierto el debate en la prensa italiana sobre si su continuidad es lo mejor para Ducati. En 'La Gazzetta dello Sport' esta semana pedían su salida al finalizar este mundial a pesar de que tiene contrato hasta finales del año 2026.