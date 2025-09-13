Ahora

Ante las críticas recibidas

El juez Peinado demanda por lesión a su honor a varios periodistas y políticos, entre ellos Óscar Puente

El contexto La investigación del magistrado a Begoña Gómez ha sido muy criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, y también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado su actuación.

Óscar Puente en una imagen de archivoÓscar Puente en una imagen de archivoEuropa Press

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado varias demandas contra cargos políticos y periodistas al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Ha sido 'El Confidencial' el que ha adelantado este sábado la decisión del magistrado de llevar estas críticas ante la Justicia, y cita entre los demandados al ministro de Transportes, Óscar Puente.

En el caso de que los diferentes actos de conciliación acaben sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.

