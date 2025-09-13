Lorenzo responde a los que celebraron la caída de Marc Márquez: "En Italia algunos fans de Valentino Rossi..."

El tres veces campeón de MotoGP dice que estas cosas ya apenas ocurren, pero denuncia que algunos fans de Valentino "siguen en la dinámica del pasado".

La carrera al sprint del GP de San Marino ha tenido un gran protagonista, Marc Márquez. Sin embargo, el ilerdense esta vez no ha acumulado los focos por conseguir una nueva victoria en lo que sería la enésima en este campeonato.

El de Cervera completó una salida extraordinaria y consiguió encabezar la carrera antes de que una estrepitosa caída mandara al traste sus esfuerzos y dinamitara la celebración en la grada de algunos seguidores de Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo respondió a los deplorables cánticos que festejaban el incidente de uno de los pilotos ante los medios: "Cada vez pasa menos afortunadamente. En España ya casi no existe. En Italia algunos fans de Valentino Rossi siguen en esa dinámica del pasado".

Además, en sintonía con estas declaraciones, el propio Marc Márquez también reaccionó de manera contundente a la celebración de los seguidores de Valentino en los micrófonos de 'DAZN': "Ellos mismos se definen..."

La caída del líder del campeonato permitió que en Misano no ganará la carrera un Márquez. Álex fue segundo y es Marco Bezzecchi el piloto que se ha llevado la máxima cantidad de puntos después de conseguir la victoria en la carrera al sprint del GP de San Marino.