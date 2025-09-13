La sonrisa de Valentino Rossi en el momento en el que Marc Márquez se fue al suelo en San Marino

Marc se fue al suelo en la vuelta 6 y el entorno de Valentino no se cortó al celebrarlo: el expiloto italiano se limitó a sonreír.

Fue una de las imágenes del sábado en el Gran Premio de San Marino: Marc Márquez se fue al suelo cuando iba líder y todas las cámaras buscaron a Valentino Rossi, que veía la carrera en una de las zonas del circuito. El italiano se sobresaltó con un gesto y después se quedó sonriendo, según las imágenes que emitió 'DAZN'.

En su entorno sí celebraban. Las personas que tenía a su alrededor aplaudían y celebraban la caída del piloto de Ducati.

Lo más grave ocurrió en algunas zonas de la grada. Aficionados italianos celebraron enloquecidos la caída de un Marc que llegó a chocar contra las protecciones del circuito.

Después, ante los medios, mostró que tenía una pequeña herida en la barbilla. "Ellos mismos se definen...", respondió contundente.

Marco Bezzecchi se llevó la victoria en la sprint de Misano. Segundo fue Alex Márquez y tercero Fabio Di Giannantonio, del equipo de Valentino.