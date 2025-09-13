Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"

Mientras tanto... Respaldo total de la dirección nacional del PP al president de la Generalitat Valenciana. En un acto en Benidom, Tellado ensalzó su gestión durante y tras la DANA.

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha evitado pronunciarse sobre las grabaciones que contradicen las declaraciones de su consellera, Salomé Pradas, respecto a la gestión de la DANA. En las grabaciones, Pradas ordena el contenido del Es-Alert, mientras que ante la jueza afirmó no tener conocimientos técnicos y que la decisión fue de los técnicos. Durante una cena política del PP, Mazón presumió de tomarse "en serio las emergencias", lo que ha indignado a las víctimas. A pesar de ello, el PP nacional sigue apoyándolo. La jueza de Catarrocha ha solicitado las grabaciones, decisión que las víctimas celebran, esperando que cambien el curso de la investigación.

Carlos Mazón todavía no se ha pronunciado sobre las imágenes que demuestran las mentiras de su consellera Salomé Pradas el día de la tragedia de la DANA. "Sobre esta cuestión ya la vicepresidenta Camarero respondió en nombre del Consell. En cualquier caso, son cuestiones que nada tienen que ver con la gestión de la emergencia", defendió este viernes el president de la Generalitat Valenciana.

De hecho, evita pronunciarse al respecto, aunque la realidad es que en unas grabaciones se puede escuchar a Pradas ordenando qué incluir en el Es-Alert a las 19:00 horas. Sin embargo, la consellera dijo exactamente lo contrario a la jueza: "Yo no tenía conocimientos técnicos; en la gestión del envío del Es-Alert estaban dos personas al frente; la conclusión final fue tomada por los técnicos".

Anoche, en la cena que daba comienzo al curso político del PP en la Comunitat Valenciana, Mazón se atrevió a presumir de tomarse "en serio las emergencias", unas osadas y dolorosas palabras que indignan a las víctimas de la DANA. Pese a ello, los populares nacionales siguen respaldando a Carlos Mazón.

"Somos la alternativa, la que está pegada a los problemas reales de la gente, como lo está la Generalitat Valenciana de la mano de Carlos Mazón, al que yo quiero una vez más darle las gracias por el trabajo que está desarrollando", declaró Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular.

Estos dos discursos están alejados de la realidad de lo vivido esta semana. Mientras, las víctimas están indignadas con la televisión pública valenciana por haber ocultado esas grabaciones.

Sin embargo, la jueza de Catarrocha, que investiga la gestión política de la DANA, ha pedido una copia de esas imágenes, una decisión que celebran las asociaciones de la víctimas, ya que podrían cambiarlo todo.