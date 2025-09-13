El show sin fin de Mbappé en San Sebastián: de su tremenda aceleración al regate en línea de fondo

Gol y asistencia para Kylian en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad. Resistió toda la segunda parte con uno menos por la lesión de Huijsen.

Este Kylian Mbappé es eléctrico. Tiene esa chispa que le hace diferencial Cada vez que recibe marca la diferencia. Corre a la espalda de los rivales y encuentra regalos. Ante la Real Sociedad, en una victoria del Real Madrid de mucho mérito por estar con uno menos, completó gol primero y asistencia después (1-2).

La conexión entre Arda Guler y Mbappé empezó desde el inicio. Al turco le anularon un gol por un polémico fuera de juego de su compañero. El fuera de juego dijo que era por un hombro. No se lo podía creer. Kylian estaba enchufadísimo. Está iniciando la campaña de manera brillante. Con gol en casi todos los partidos.

Fue el encargado de abrir el marcador. Una aceleración brutal y definición perfecta ante Álex Remiro. En la siguiente jugada se encontró con el palo después de un recorte excelente ante el defensa. El más activo un Kylian que está muy por encima del nivel mostrado por Vinicius Jr.

La polémica continúo, aunque esta vez en el otro lado del campo. A Dean Huijsen le enseñaron la roja por un agarrón a Mikel Oyarzabal. Xabi Alonso reclamó al colegiado que no era el último hombre, pero el VAR no entró en la jugada. El entrenador, muy enfadado, vio la tarjeta amarilla.

Con uno menos volvió a asomar la dupla formada por Guler y Mbappé. El galo sacó un regate en la línea de fondo y se la regaló a Arda en área pequeña. Justo antes del descanso.

Penalti por mano de Carvajal

A Dani Carvajal le golpeó la pelota en la mano y el colegiado señaló penalti. El siempre fiable Oyarzabal recortaba distancias a falta de más de media hora para el final y con uno más en el campo.

Con ese marcador decidió Xabi Alonso doblar su lateral izquierdo. Retiró a Vinicius y puso a Fran García en esa demarcación. El Madrid defendía y protegía ese resultado. Unos tres puntos de mucho mérito para seguir invicto en el campeonato liguero.