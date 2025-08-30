El padre de Lorenzo desvela el astuto plan de Márquez en Hungría: "Marc pasa a Bezzecchi porque Acosta…"

'Chicho' Lorenzo analizó el último GP y se mojó acerca de las razones que motivaron al de Cervera a gestionar la carrera de la forma en la que lo hizo.

El GP de Hungría trajo un nuevo doblete de Márquez, el séptimo consecutivo, que cada vez está más cerca de convertirse en el campeón del Mundial. Pedro Acosta fue segundo y las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín ocuparon la tercera y la cuarta plaza después de que el madrileño remontara doce posiciones. Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, analizó lo sucedido en su canal de YouTube 'Motogepeando'.

Jorge Martín protagonizó la remontada de la carrera aunque finalizó la prueba a 11 segundos de Marc Márquez, casi medio segundo de diferencia por vuelta: "Tiene que espabilarse para poder pelear por victorias porque él no creo que se conforme con llegar al podio".

Por otro lado, el pequeño de los Márquez, Álex, en contraposición a su hermano, atraviesa una racha complicada en los últimos GP. Un problema que 'Chicho' tiene claro de dónde procede: "Es una cuestión de cabeza. Porque ritmo lo tiene, la calidad la tiene, la rapidez la tiene, la experiencia la tiene, moto tiene, equipo tiene, lo tiene todo. ¿Qué puede cambiar? La cabeza".

Finalmente, Juan Manuel Lorenzo apuntó el motivo por el que Marc adelantó a la a Aprilia de Bezzecchi durante el GP de Hungría. 'Chicho' cree que hubo un tercer piloto que obligó al Márquez a ponerse primero lo antes posible: "Hubo dos o tres adelantamientos que pusieron un poquito de emoción en la carrera. Márquez decide pasar a Bezzecchi porque Pedro Acosta venía apretando".

"Él estaba muy cómodo ahí, detrás de Bezzecchi, no hacía nada por adelantarlo. Pero a la que le avisan que viene Pedro Acosta pasa a Bezzecchi. Le costó un par de vueltas pero una vez lo consigue ya se escapó con mucha facilidad", asegura el padre de Lorenzo.