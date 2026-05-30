El gesto de paz entre Jorge Martín y Raúl Fernández tras la 'sprint' en Mugello

Ambos venían de una polémica muy dura que estalló el pasado Gran Premio de Catalunya. Tras la carrera corta en el GP de Italia, ambos se reconciliaron aún sobre sus motos.

Jorge Martín y Raúl Fernández protagonizaron hace unas semanas una de las polémicas más llamativas de lo que va de temporada en MotoGP. En una curva, el de 'Trackhouse' se fue al suelo y arrastró con él a Martín dejándole sin opciones de continuar la carrera.

El madrileño estalló tras la carrera pidiendo una sanción para Fernández y recriminándole duramente su acción que le había provocado el abandono. Raúl no asumió la culpa y respondió a Jorge asegurando que no había sido justo.

Además, el enfado del de Aprilia se extendió cuando llegó en el 'box' provocando un episodio que también fue muy criticado. Jorge, fruto de la rabia y la impotencia, empujó a su jefe de equipo en un momento tremendamente tenso que, por fortuna, duró solo unos instantes.

Martín y Raúl han hecho las paces este GP de Italia. Ambos han peleado por la victoria en la carrera al 'sprint'. El de 'Tackhouse' ha cruzado la línea de meta en primer lugar tras firmar una gran actuación. Martín ha sido segundo.

El de San Sebastián de los Reyes ha querido tener un buen gesto para felicitar a Raúl. Así, ambos han puesto fin a unos días de tensión por lo sucedido en el GP de Catalunya.