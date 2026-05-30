Luis Enrique vuelve a tocar el cielo y el PSG gana su segunda Champions consecutiva

El técnico asturiano vuelve a llevar a la gloria al club parisino con una generación de futbolistas que ha vuelto a conquistar la mayor competición de clubes del mundo.

Luis Enrique es absolutamente histórico. El entrenador español ha conquistado la tercera Champions de su carrera (la segunda con el Paris Saint-Germain) venciendo al Arsenal en penaltis tras una final agónica en la que reinó al igualdad en todo momento.

Los parisinos estuvieron más acertados desde los once metros en un final que fue tan pletórico para ellos como desolador para los 'Gunners'. Los de Arteta firmaron un gran encuentro neutralizando las grandes armas del PSG pero los penaltis dictaron sentencia en su contra.

La mejor delantera de Europa, anulada

Fue una final mucho más física que técnica. El Arsenal neutralizó por completo la pólvora del 'Paris Saint-Germain en una primera parte prácticamente perfecta de los 'gunners'. Además, se adelantaron a los cinco minutos con un gran gol de Kai Haverstz.

A partir de ese momento, el Arsenal asumió su papel de defender y no tuvo ningún tipo de problema en darle el balón a los de Luis Enrique, que no chutaron a puerta en toda la primera parte.

Poco sucedió durante el primer asalto y la gran culpable de ello fue la admirable fortaleza que mostraron los de Arteta para defender a los Dembélé, Kvaratskhelia , Doué y compañía. Las estrellas del PSG, muy frustradas.

El penalti que dio vida al PSG

El guión cambió en la segunda mitad. El cuadro de Luis Enrique comenzó a generar más peligro y a combinar con más rápidez y verticalidad. De esa mejoría, apareció la oportunidad del gol del empate.

Una pared entre Kvaratskhelia y Dembélé terminó con Mosquera comentiendo penalti sobre el georgiano. La jugada da luga a pocas dudas. Ousmane tomó la responsabilidad y engaño a David Raya.

Poco más ocurrió durante la segunda parte. Mucho dominio de los parisinos pero también mucha organización de un Arsenal que concedió muy poco.

Prórroga y penaltis

El encuentro se fue a la prórroga dejando la imagen más polémica del encuentro. Madueke se deshizo de Nuno Mnedes dentro del área y ambos terminaron yendo al suelo mientras forcejeaban. El colegiado no vio nada en el momento y el Var tampoco le sugirió revisarlos. La acción generó muchas protestas 'gunners'. Podría haber cambiado el encuentro.

Llegados ya a la tanda, el PSG fue mucho más efectivo. Solo Nuno Mendes falló su lanzamiento. Raya se lo paró. Sin embargo, los errores 'gunners' fueron disparon fuera. Eze y Gabriel no acertaron tirando entre los tres palos y eso condenó al Arsenal y coronó al cuadro francés.

Los entrenadores españoles, los mejores del mundo

Tanto Arteta como Luis Enrique han conseguido dirigir y llevar al éxito a sus respectivos equipos con dos ideas de juego claras. El Arsenal se proclamó campeón de la Premier hace unos días y, a pesar de la derrota en Champions, ha firmado la que probablemente sea la mejor temporada del club de la mano del técnico donostiarra.

Luis Enrique, por su parte, vuelve a ser histórico. Cogió un PSG perdedor y lo convirtió en el mejor equipo de Europa. Todo mientras el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, decidía poner fin a su etapa en París.

El técnico asturiano sigue agrandando un legado memorable en la capital francesa y en su carrera como entrenador, una de las mejores de la historia. Sin duda.