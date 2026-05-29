"Si ha vuelto...": Pecco Bagnaia confirma que Marc Márquez está dispuesto a ganar en Mugello

El piloto italiano asegura que Marc "será fuerte" este fin de semana para luchar por la victoria, aunque revela que "no está preocupado por el pie, sino solo por el hombro".

Marc Márquez está de vuelta. El vigente campeón del mundo ha confirmado su presencia en el GP de Italia, dos semanas después de su fatídica caída en Le Mans que supuso la fractura de su quinto metatarsiano del pie derecho. Además, el ilerdense tuvo que ser intervenido del hombro derecho para evitar molestias.

Pese al tiempo que ha estado fuera del garaje de MotoGP, Marc ha regresado antes de lo previsto con ganas de llevarse la victoria en Mugello. Así lo ha confirmado su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, en declaraciones recogidas por 'Motosan', donde duda que "Marc esté aquí solo para conseguir algunos puntos".

"Si ha vuelto, es porque se siente capaz de luchar. Es difícil pensar que Marc esté aquí solo para conseguir algunos puntos. Hablé con él esta mañana y me dijo que se siente bastante bien; no está preocupado por el pie, sino solo por el hombro. Creo que será fuerte", asegura el italiano.

De esta forma, este fin de semana Márquez exprimirá su potencial y el de su Ducati para conseguir el mejor resultado posible, tanto en la sprint como el domingo en la carrera. En caso de llevarse la victoria, recortaría distancia frente a las Aprilia en la clasificación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido