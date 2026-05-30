La curiosa filosofía de Márquez tras la 'sprint' del Gran Premio de Italia: "Si me caliento..."

El de Cervera terminó cruzando la línea de meta en quinto lugar llegando a cuajar una gran carrera. No hay que olvidar que hace tres semanas estaba pasando por quirófano.

Marc Márquez está haciendo algo increíble en el Gran Premio de Italia de MotoGP. El ilerdense ha cruzado la línea de meta en quinto lugar en la carrera al 'sprint' después de haber salido desde la cuarta posición. Puede parecer un resultado poco notable para Marc pero es necesario recordar que hace tres semanas fue operado de su pie y su hombro.

Es evidente que el de Ducati aún no está al 100%. Además, reconoce que debe ir con cautela de cara a poder recuperarse como es debido. Tras la 'sprint' en Mugello, Marc ha dejado una reflexión llamativa sobre la nueva filosofía con la que, de momento, debe afrontar estas primeras carreras posteriores a la operación.

Una manera de pilota muy distinta a la que acostumbra a tener Márquez que se ha podido ver en la primera vuelta de la carrera corta. El nueve veces campeón del mundo había remontado hasta ponerse primero pero ha sido incapaz de seguir el ritmo físico que imponían las Aprilia de Raúl Fernández y Jorge Martín. Ambos se han 'escapado' rápido.

"Debo ir así porque si me. En la primera vuelta me han dado por todas partes. Pero cuando tu no atacas, la mejor defensa es un buen ataque. Si tu no atacas te atacan. He", reconoce Marc en declaraciones para 'Dazn'.