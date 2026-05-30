Doncic se une a la extensa lista de leyendas que apoyan a Florentino Pérez

El serbio no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas palabras de ánimo y fuerza al candidato a la presidencia del club blanco. Todo en unos días en los que la batalla por dirigir al Madrid se ha intensificado de manera notable.

Florentino Pérez encara, tras muchos años al frente del Real Madrid, un nuevo periodo electoral. Es la tercer vez que el presidente del club blanco tendrá rival con el que medirse de cara a determinar quién se encargará de dirigir el Madrid.

Tras todos estos años al frente del conjunto de Chamartín, Florentino cuenta con una 'baza' con la que no cuenta su rival, Enrique Riquelme. Muchas leyendas y mitos del Real Madrid no han querido perder la oportunidad de mostrar su apoyo al presidente del Real Madrid en pleno proceso de elecciones.

Luka Doncic ha sido uno de los últimos en lanzar un mensaje en redes con el que mostrar su apoyo a Florentino: "Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos años. Todo mi apoyo, Presi. ¡Hala Madrid!".

La estrella de la NBA no duda en mostrar quién es su favorito para las próximas elecciones al Real Madrid. Tampoco ha sido el único. Un gran icono del madridismo como Pepe también ha querido apoyar a Florentino subiendo una foto con él a sus redes.

Casemiro se suma también a Doncic y al portugués. El centrocampista del Manchester United le dedica una fotografía y un mensaje a Florentino en su perfil de redes: "Mucha historia por hacer. ¡Hala Madrid!".

Dos mitos como Luka Modric y Marcelo tampoco han dudado en subir una foto dejando claro su apoyo a hacia la candidatura del que ha dirigido el Real Madrid durante sus estancia.

FlorentinoPérez sigue siendo el gran favorito a ganar las elecciones por la presidencia del Real Madrid. Las leyendas blancas no pierden a oportunidad para mostrarle su cariño y apoyo de cara a la primera 'batalla' por el mando del club blanco en veinte años.