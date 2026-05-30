El increíble mensaje de Luis Enrique a sus jugadores antes de la tanda de penaltis de la final de la Champions

El asturiano no quiso saber nada de los lanzadores que iban a tomar la responsabilidad. Su porcentaje de tandas de penaltis ganadas es increíble y lo que más llama la atención es cómo las prepara.

Luis Enrique es un auténtico genio. El entrenador del Paris Saint-Germain ha conquistado por segundo año consecutivo la Champions League. Todo con un equipo que tiene una manera de jugar muy valiente y que rebosa toda la personalidad que transmite su técnico.

La final ante el Arsenal se decidió en penaltis y Luis Enrique hizo gala de su especial manera de prepararlos, no prepararlos. El asturiano ha reconocido en varias ocasiones que no planifica las tandas de penaltis. Ni lanzadores, ni orden. Nada.

"Habláis entre vosotros", le decía Luis Enrique a sus futbolistas, en unas imágenes captadas por 'Movistar'+, antes de la tanda para que se organizaran según quisieran ellos. El de Gijón no quería saber nada. Los datos no mienten sobre la efectividad de esta 'estrategia'. Luis Enrique ganado todas las tandas que ha disputado con el PSG. Seis de seis. Tremendo.