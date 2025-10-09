Jorge Lorenzo señala al único piloto de MotoGP que puede ganar a Marc Márquez

El pentacampeón, lejos de apostar por Pecco Bagnaia o Alex Márquez, asegura que Pedro Acosta es el único que puede batir al de Ducati.

En una entrevista concedida al 'Corriere della Sera', Jorge Lorenzo ha hablado largo y tendido sobre Marc Márquez.

Por un lado, el pentacampeón del mundo ha recordado cuál fue su primera impresión cuando vio al de Cervera en la categoría reina.

"Lo sufrí como rival y enseguida entendí que tenía delante a un fenómeno. Cuando un piloto es campeón en su debut en MotoGP significa que tiene un talento especial", ha señalado.

Por otro, ya en clave actual y dada la manifiesta superioridad de Marc sobre el resto, el balear ha señalado quién es el único piloto que puede hacer frente al eneacampeón en este momento.

Y lejos de apostar por Pecco Bagnaia o Alex Márquez, asegura que Pedro Acosta es el único que puede batir al de Ducati.

"Pedro Acosta, si tenemos en cuenta su edad y su talento", ha señalado un Lorenzo que, eso sí, afirma que Marc "no está al 100% físicamente, pero incluso así sigue siendo el mejor".