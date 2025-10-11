La llamativa 'crítica' de un subcampeón del mundo a Márquez: "La realidad es que Marc desestabiliza..."

Andrea Dovicioso, tres veces subcampeón de MotoGP, ha analizado cómo es tener a Márquez de compañero y las consecuencias que provoca en el piloto que comparte 'box' con el de Cervera.

Marc Márquez ha arrasado en su primera temporada en Ducati Oficial. El ilerdense no ha dado pie a que ni su compañero 'Pecco' Bagnaia, principal rival a comienzo de año, ni Álex Márquez hayan terminado peleando por el Mundial de la categoría reina.

La superioridad de Marc ha sido aplastante y eso ha tenido consecuencias no tan buenas para uno de los integrantes más importantes de Ducati. Bagnaia ha pasado probablemente su peor año desde que está en la fábrica boloñesa y en ningún momento ha supuesto una amenaza para Márquez, algo que se esperaba a principio de temporada.

Compartir 'box' con Marc es una tarea de auténtica supervivencia. Andrea Dovicioso, expiloto y subcampeón del mundo de MotoGP en tres ocasiones, ha reconocido en su documental que ser compañero del nueve veces campeón del mundo es muy complicado: "Más allá de la cuestión técnica, que no conozco, la realidad es que Marc desestabiliza".

'Dovi' sucumbió ante Márquez en sus tres subcampeonatos (2017, 2018 y 2019). Fue uno de los grandes rivales del de Cervera y es por eso que conoce muy bien a Marc, al que le coloca como uno de los grandes pero señalando también su punto débil: "Marc ha puesto en aprietos a todos, porque es fuerte en todos los aspectos. No sabe contenerse. En general se ha hecho poco daño, hasta el accidente de 2020".

El expiloto italiano también asegura que Ducati puede ayudar a Bagnaia a recuperar su nivel: "Ducati puede ayudarle a recuperar la confianza en la moto, trabajando con él (Bagnaia) en invierno".