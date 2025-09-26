Ahora

Probador de Haas

El regreso de Grosjean a la F1 cinco años después de su terrible accidente: "Estoy muy emocionado"

El piloto regresa como probador de Haas, el equipo con el que sufrió aquel salvaje accidente en el año 2020: "La última vez no fue una experiencia agradable".

Romain Grosjean sufrió el accidente más impactante que se recuerda en la Fórmula 1 hace ya cinco años. Ahora ha vuelto a subirse a un monoplaza de la categoría. Y reconoce que se ha emocionado.

"La última vez que me senté en un F1 no fue una experiencia agradable y cinco años después vuelvo a un coche de F1", dice el piloto.

Lo hace como probador con el mismo equipo, con Haas. Eso sí, de momento no volverá a la competición.

Grosjean sufrió quemaduras en sus manos al tardar casi 30 segundos en salir del coche en llamas. Una imagen sobrecogedora en la Fórmula 1 que afortunadamente no acabó en tragedia.

Y ahora está de vuelta... aunque sea como probador: "Estoy muy emocionado".

