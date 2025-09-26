¡Desesperado! Canet, tendido en la hierba sin caso después de la caída que le manda a la Q1

El incidente del piloto valenciano facilitó el desarrollo de un viernes plácido para Manu González durante un GP en Japón donde no necesitó brillar a su mejor nivel para tener ventaja.

El GP de Japón no comenzó como le hubiera gustado a Arón Canet. El valenciano sufrió una caída en el comienzo de la práctica de los entrenamientos Libres que le condenó a la Q1.

El piloto español es el principal perseguidor de Manuel González en la lucha por el campeonato del mundo. Canet, con 188 puntos, está empatado con Diogo Moreira por detrás del madrileño que acumula 39 puntos más.

Sin embargo, en Motegi, el líder no ha necesitado desempeñar su mejor pilotaje para salir de la práctica con ventaja y buenas sensaciones de cara al fin de semana. Sus adversarios más directos no han estado al nivel suficiente para poner emoción en la competencia al principio del gran premio.

Canet se fue al suelo y después de la caída demostró su desesperación en una secuencia que no tiene desperdicio. El 'show' comenzó cuando intentó poner de nuevo la moto en marcha. Lo hizo sin el casco y, al ver que no arrancaba, cesó en su intento, se detuvo y, finalmente, se dejó caer desmoralizado sobre la hierba de la pista de servicio.

El valenciano finalizó la práctica en 24º lugar mientras que Diogo Moreira fue octavo en uno Libres donde el líder del campeonato terminó en cuarta posición. El campeonato del mundo está en juego y Arón Canet tendrá que encontrar su mejor versión durante el fin de semana para revertir la dinámica de un viernes desafortunado y aspirar a algo más después de unas carreras en las que lo ha pasado mal.