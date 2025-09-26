Marc Márquez, ante su título más especial después de tanto sufrimiento: "Esta es mi segunda vida..."

El piloto de Ducati necesita tres puntos más que su hermano Alex para lograr su noveno título mundial: "El valor que tiene para mí es muy grande".

Llegó la hora. Marc Márquez puede ser campeón seis años después. Su mayor reto para ser el mejor del mundo. Si consigue tres puntos más que su hermano Alex en el Gran Premio de Japón podrá celebrar su noveno campeonato del mundo.

"Será el título donde dejará atrás la etapa más difícil de mi carrera...", reflexiona el de Ducati. Lo ha pasado muy mal por las lesiones. Años de muchísimo sufrimiento.

"El valor que tiene para mí es muy grande", dice un Marc que no arriesgará este fin de semana. No necesita ganar para salir campeón.

"Esta es mi segunda vida en MotoGP. He aprendido muchas cosas", apunta el de Cervera, que busca su noveno título.

También ha respondido sobre cómo quiere que los aficionados le recuerden cuando en el futuro se marche de MotoGP: "Lo más importante es que la gente me recuerde como alguien que lo dio todo".