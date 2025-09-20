El enfado de Vinícius tras ser sustituido en la victoria del Madrid ante el Espanyol

Al brasileño no le sentó bien el cambio después de firmar otro partido gris en el que no recuperó su mejor nivel. Aún así dio la asistencia del segundo gol de Mbappé.

Minuto 77 y Xabi Alonso ordena el cambio. Sale Vinícius Junior y entra Rodrygo en su lugar. Vini, tras una nueva actuación en la que no pudo mostrar su mejor nivel, se marcha desconcertado ante una sustitución que parece no entender.

Minutos antes, en la pausa de hidratación, el técnico tolosarra le comunica al extremo que le va a cambiar. Algo que provoca el enfado de Vinícius, que no se muestra nada contento a pesar de los intentos de Xabi por animarle.

El brasileño, que dio la asistencia del segundo gol de Mbappé, estuvo muy participativo pero también algo errático. Se topó con el palo y con Dimitrovic a la hora de buscar el gol. El cambio no le sentó bien.

Todo en un encuentro en el que pasó poca cosa. Militao encarriló la victoria blanca con un derechazo espectacular en el minuto 22. El central carioca recortó en salida de balón a su marcador y no se lo pensó dos veces. Imparable para Dimitrovic que lo único que pudo hacer fue 'posar para la foto'.

Mbappé, nada más comenzar la segunda parte, dobló la ventaja de los blancos. Recibió de Vinícius en la frontal y conectó un disparo potente ajustado al palo. Cinco goles en cinco partidos para el 'pichichi' de la Liga. Sigue imparable.

El Real Madrid continua con su pleno de victorias en la competición doméstica. Los blancos seguirán líderes una jornada más y completan un inicio muy sólido de campeonato. Se verán las caras el próximo martes ante el Levante en el Ciutat de Valencia.

El Espanyol pone fin a su increíble dinámica de resultados tras caer en el Santiago Bernabéu. Los de Manolo González recibirán al Valencia en Cornellà también el próximo martes en su siguiente compromiso liguero.