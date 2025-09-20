Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta

Los detalles Un 51,6% de los votantes de PSOE y Sumar apoyan la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales, mientras que un 48,4% por parte de PP y Vox expresan su negativa.

El polémico final de la última etapa de La Vuelta Ciclista en el centro de Madrid tras las numerosas protestas propalestinas han supuesto un antes y un después en la lucha contra el genocidio en Gaza en España. Tanto es así que se ha abierto un debate sobre la participación de Israel en diferentes competiciones internacionales.

Tanto los políticos como el resto de los ciudadanos españoles tienen opiniones de todo tipo sobre este tema, unos aseguran estar totalmente a favor de frenar cualquier posible relación con los israelíes mientras que otros sostienen no estar de acuerdo con las manifestaciones.

El barómetro de laSexta, gracias a datos del instituto Invymark, indica que tanto votantes de PSOE y Sumar se han posicionado a favor de las protestas con porcentajes que superan el 94% en ambos casos. Sin embargo, los apoyos de la derecha y ultraderecha, Vox y PP, se encuentran en el lado opuesto con cifras de 94,7% y el 100%.

Del total de los entrevistados y aunque solo unas décimas han sido reveladoras, el 51,6% están en contra de las protestas. Los ciudadanos han opinado en la calle y han asegurado que "las manifestaciones se podrían haber hecho de otra manera", pero que "todo el mundo es libre de protestar".

De los votantes, un 43,3% cree que el principal responsable de la tragedia que vive Gaza es el grupo terrorista de Hamás, un 42,4%, el líder israelí Benjamín Netanyahu y un 14,3, ambos. A su vez, un 69,5% tildaría de genocidio los hechos acontecidos en esta zona.

¿Debería Israel abandonar las competiciones deportivas?

Otro de los debates se centra en la expulsión de Israelde todas las competiciones deportivas internacionales, en el que una mitad opta porque esto no debería suceder, un 48,4% de los encuestados, y la otra mitad, un 51,6%, lo apoya. De los votantes, un 49,1% cree que los equipos españoles deberían abandonar estos eventos si los deportistas israelíes compiten: "Es una manera de protestar".

Otra de las cuestiones parte de cómo se valora que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no defina como genocidio lo que está ocurriendo en territorio gazatí, algo con lo que el 39,3% del total está de acuerdo. Entre ellos, Vox encabeza los porcentajes con un 91,9%.