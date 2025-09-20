Atacan con un cóctel molotov un edificio de Monforte de Lemos después de anunciarse que será un centro para menores migrantes

Los detalles Para el ataque utilizaron una botella de gasolina y varios trapos que hicieron de mecha, lo que provocó dos explosiones que dejaron destrozada la planta baja.

El centro de la entidad social Prodeme, en Monforte de Lemos (Lugo), donde se ubicará el centro de la Xunta para acoger a menores migrantes, ha sufrido importantes daños al recibir el impacto de un artefacto incendiario.

Los hechos se produjeron sobre las 3:00 horas de este sábado, cuando, con una botella y varios trapos que hicieron de mecha atacaron el local, causando dos explosiones y un incendio que destrozaron la planta baja del edificio, ubicado en las afueras del casco urbano monfortino. En ese momento, se desplazaron hasta el lugar los Bomberos para sofocar el fuego y agentes policiales.

El suceso ha tenido lugar una semana después de que la titular de Política Social del Gobierno gallego, Fabiola García, anunciase la apertura de este centro para acoger a menores migrantes. Precisamente, este sábado Fabiola García ha condenado "con toda la firmeza" los ataques y ha pedido "prudencia" para que los agentes puedan "aclarar cuanto antes" lo sucedido.

Tras el ataque al edificio, la Policía ha inspeccionado las instalaciones y ha abierto una investigación para tratar de dar con los autores del lanzamiento del artefacto incendiario.

Por su parte, la líder de la oposición en el Parlamento Gallego, Ana Pontón, ha advertido en redes sociales de que los "discursos de odio son un peligro para la convivencia", y ha destacado que esa "mecha es fácil de encender y difícil de apagar". "Pido al PP y a Rueda que dejen de hacer política partidista con niños que están solos, sin familia, y necesitan una oportunidad", ha reclamado.