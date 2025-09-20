Un 66% de los trabajadores españoles, descontentos con el salario que perciben en su trabajo

Los detalles Según una encuesta de SD Work, los más descontentos con sus honorarios son las personas de entre 55 y 60 años, mientras que si se divide por género son las mujeres las que más discrepan con lo que perciben en sus nóminas.

¿Estamos contentos con nuestro salario? Según una encuesta realizada por SD Work, casi siete de cada diez trabajadores en España dicen que no, que cobran poco o mal por sus funciones en sus respectivos puestos y, por tanto, están insatisfechos con su nómina.

Un descontento que va en aumento. Si el año pasado un 60% no consideraban justo su salario, en este 2025 ese pensamiento ha aumentado un 6%. Y, si se divide por grupos de edad, los de 55 a 60 años son los más críticos con su salario, seguidos de la Generación X (de 45 a 54 años).

Respecto al género, son las mujeres (48%) las que consideran que su salario es inferior al merecido, aunque casi la mitad de los hombres (45%) también están insatisfechos con sus honorarios.

Es en el sector de la construcción donde ese descontento en más generalizado. En una profesión en la que el sueldo medio es de 25.000 euros, el 23,1% de los trabajadores consideran bajo su salario. Detrás de ellos, los trabajadores de comercio minorista (22,4% de descontento con un sueldo medio de 24.000) y la hostelería (19,7% de insatisfacción con un sueldo medio de 16.000).

Ahora bien, las empresas piensan al contrario. El 62% considera que pagan sueldos justos a sus trabajadores. Pero, para aquellos que contemplen solicitar un aumento, Isabel Briz, labor consultant en SD Work, recomienda hacerlo en el momento oportuno y tras una recopilación de tu trabajo.

"Para solicitar este incremento salarial se tienen que haber dado unos pasos: haber alcanzado unos objetivos, nuevas responsabilidades... Una vez recopilados estos datos, debería presentárselos a su empleador teniendo en cuenta el momento de la empresa y del ciclo laboral", sentencia.