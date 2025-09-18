Ahora

"Él solo puede hacerlo mejor"

La llamativa conversación entre Marc Márquez y Bagnaia: "¿Quién tiene más presión?"

El 'Inside' de Ducati tras el Gran Premio de Italia en Misano ha desvelado una llamativa conversación entre los dos pilotos del equipo de Borgo Panigale.

ducati

Como es habitual en Ducati los días posteriores a cada Gran Premio, el equipo italiano ha publicado su ya famoso 'Inside' en sus redes sociales.

En el mismo llama mucho la atención una conversación entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia sobre la presión.

"¿Quién tiene más presión?", pregunta un miembro del equipo mientras el '63' señala al '93'.

"Yo tengo más presión. Él solo puede hacerlo mejor", dice el ilerdense mientras el italiano mira expectante.

"Es muy fácil hacerlo mejor...", replica Pecco, consciente de la mala racha que atraviesa.

Y es que en su Gran Premio de casa, Bagnaia sumó su segundo cero de la temporada tras no puntuar en la sprint y después de no terminar la carrera larga.

Las 6 de laSexta

  1. La Guardia Civil confirma la autenticidad de los audios de Koldo y Santos Cerdán sobre el reparto de comisiones ilegales
  2. Israel deja Gaza incomunicada: apagón en las telecomunicaciones ante el avance de las tropas de Netanyahu
  3. Ayuso ignora el genocidio en Gaza y carga contra todos para defender a Israel: "Vuelve la izquierda del no a la guerra"
  4. El hijo de Negreira se desvincula de los 8,4 millones que su padre cobró del Barça y dice que solo percibió 60.000 euros por su trabajo de 'coach'
  5. Ni un conflicto de custodia, ni una 'madre manipuladora' que arrebata sus hijos a un 'buen padre': el informe de la Fiscalía italiana contra Arcuri
  6. 60 años preso por un crimen que no cometió: la dura historia de William Hunt, condenado a los 20 años y libre a los 80