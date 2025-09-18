La llamativa conversación entre Marc Márquez y Bagnaia: "¿Quién tiene más presión?"

El 'Inside' de Ducati tras el Gran Premio de Italia en Misano ha desvelado una llamativa conversación entre los dos pilotos del equipo de Borgo Panigale.

Como es habitual en Ducati los días posteriores a cada Gran Premio, el equipo italiano ha publicado su ya famoso 'Inside' en sus redes sociales.

En el mismo llama mucho la atención una conversación entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia sobre la presión.

"¿Quién tiene más presión?", pregunta un miembro del equipo mientras el '63' señala al '93'.

"Yo tengo más presión. Él solo puede hacerlo mejor", dice el ilerdense mientras el italiano mira expectante.

"Es muy fácil hacerlo mejor...", replica Pecco, consciente de la mala racha que atraviesa.

Y es que en su Gran Premio de casa, Bagnaia sumó su segundo cero de la temporada tras no puntuar en la sprint y después de no terminar la carrera larga.