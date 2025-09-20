Un ciberataque provoca cancelaciones y retrasos de vuelos en varios aeropuertos europeos

Los detalles Aeropuertos como el de Bruselas o el de Heathrow (Londres) han reportado "problemas técnicos" después de que se registrara un ciberataque sin identificar al proveedor de facturación y embarque.

Un ciberataque ocurrido el viernes 19 de septiembre por la noche ha afectado a varios aeropuertos europeos, incluyendo Berlín, Heathrow y Bruselas, provocando demoras en la salida de vuelos debido a incidencias técnicas. El ataque se dirigió contra el proveedor de servicios de facturación y embarque, lo que ha obligado a realizar estos procesos de manera manual en algunos aeropuertos. Collins Aerospace, responsable de estos sistemas para varias aerolíneas, enfrenta problemas técnicos que podrían retrasar a los pasajeros. Los aeropuertos afectados recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con al menos tres horas de antelación.

Un ciberataque realizado este viernes por la noche ha afectado a varios aeropuertos europeos, entre los que se encuentran los de Bruselas, Berlín, Dublín o Heathrow (Londres), y está demorando la salida de muchos de sus vuelos por incidencias técnicas este sábado.

"El viernes 19 de septiembre por la noche se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas. Esto significa que por el momento solo es posible el check-in y el embarque manual", ha comunicado el aeropuerto de Bruselas, uno de los afectados.

El objetivo del ataque, cuyo origen todavía se desconoce, ha sido Collins Aerospace, el proveedor de facturación y embarque de algunos aeropuertos, que ha obligado a hacer todo el procedimiento de embarque a papel y boli. Una situación que ha llevado a que, según recogen varios medios belgas, se hayan cancelado desde este viernes por la noche nueve vuelos y otros 15 han sufrido retrasos de una hora o más en el aeropuerto de Bruselas. "El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible", ha declarado la portavoz Ihsane Chioua Lekhli.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también ha informado de un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida. Y, a pesar de que en Londres, solo se han visto afectadas algunas compañías, se ha tenido que retrasar un centenar de vuelos.

"Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen. Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", han detallado en un comunicado.

En esta línea, el Aeropuerto Berlín-Brandenburgo ha publicado un breve aviso en su página web en el que subraya que "debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación". "Trabajamos para una solución rápida", ha agregado.

Ante el problema, los mostradores de las compañías se han abarrotado de pasajeros y el mensaje de "temporalmente no disponible" ha llenado las pantallas. Los aeropuertos afectados recomiendan a los pasajeros que revisen el estado de sus vuelos y que lleguen con al menos tres horas de antelación.

Por su parte, ningún aeropuerto español ha sufrido el ciberataque, aunque los vuelos con salida o destino a Bruselas, Londres y Berlín sí están sufriendo retrasos por los problemas en dichos aeropuertos.