Alonso desvela la clave que podría meterle en los puntos en Bakú: "Un poco de suerte y..."

El piloto ovetense rozó la Q3 en la caótica clasificación del GP de Azerbaiyán y partirá desde la undécima posición en una carrera en la que se encomienda a la fortuna para puntuar.

El circuito callejero de Bakú fue testigo de la clasificación más alocada de la temporada. En medio del caos, reinó Max Verstappen que le arrebató 'in extremis' una 'pole' agónica a Carlos Sainz en una prueba que tuvo hasta seis banderas rojas.

Por su parte, Fernando Alonso rozó la Q3 y cosechó un valioso undécimo puesto de cara a la carrera del domingo: "Creo que ser 11º es bueno, empezando mañana cerca de los puntos".

El asturiano se mostró satisfecho a pesar del sabor agridulce que implica haber estado a las puertas de la Q3: "No lo esperábamos, casi llegamos al milagro de la Q3, ayer iba realmente mal y pensábamos que caeríamos en la Q1. Viendo la posición, es un sabor de boca amargo, porque en la Q2 solo pude dar una vuelta, la última".

El resultado encuentra su origen en la arriesgada estrategia de colocar los neumáticos medios desde bien temprano. La táctica funcionó y ahora Fernando encara con cautela una carrera en la que sabe, y más después de lo acontecido en la clasificación, que puede haber sorpresas.

"Creo que mañana habrá mucha acción otra vez, quizá safety cars… Necesitamos estar atentos, tener un poco de suerte y tratar de estar en los puntos", analizó el de Aston Martin en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

La cantidad de accidente que ha habido durante la clasificación parece que han servido de aviso para una carrera que podría tener muchas interrupciones. Más que adelantar, da la sensación de que el esfuerzo del piloto deberá estar en mantener el coche en pista.