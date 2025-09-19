La reacción Fermín Aldeguer a la gran noticia de Ducati para Alex Márquez

El compañero del '73' considera justa la decisión del equipo italiano de darle la misma moto que a Marc Márquez y Pecco Bagnaia la próxima temporada.

"Amigos de 'Jugones', tengo que pediros disculpas. Ayer no pude decir nada (en 'El Cafelito'): en 2026 tendré una Ducati factory dentro de Gresini", así nos ha confirmado Alex Márquez que la próxima temporada tendrá la misma moto que Marc y Pecco Bagnaia.

La decisión del equipo de Borgo Panigale obedece a la renuncia del VR46 Racing Team, el equipo de Valentino Rossi, a pagar más por otra moto de última generación.

Es por ello que mantendrán la GP26 de Fabio Di Giannantonio, pero Franco Morbidelli llevará una GP25, la misma que Fermín Aldeguer.

Pues bien, 'Jugones' le ha preguntado al compañero de Alex qué le parece la decisión de los italianos.

El murciano considera que es justo: "Alex tiene ahora mismo mucho más peso. Está luchando por el subcampeonato. Es más su momento de merecérsela".

Cabe reseñar que esta decisión puede poner en serios aprietos a Bagnaia si no consigue adaptarse a la GP26 como ha ocurrido con la GP25. Si Alex, primero con una moto inferior y luego con la misma, logra superar a Pecco... ojo con Ducati.