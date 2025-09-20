Eduard Fernández condena la barbarie de Gaza: "Los quieren matar a todos de la manera más cruel y más bestia"

Los detalles El intérprete ha recibido en la mañana de este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2025, entregado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Lo ha hecho portando un pañuelo palestino.

Diferentes figuras del cine han mostrado su apoyo a Gaza y han denunciado el genocidio por parte de Israel, cuya ofensiva en territorio palestino comenzó el 7 de octubre de 2023. El actor Eduard Fernández, quien ha participado en actos en defensa de los gazatíes, recibió el Premio Nacional de Cinematografía 2025 de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Durante su discurso, Fernández usó un pañuelo palestino y leyó los nombres de niños fallecidos en Gaza, subrayando la importancia de hablar sobre el conflicto. Además, reflexionó sobre su infancia y su búsqueda de un refugio, encontrándolo en el escenario.

Diferentes personalidades del mundo del cine han mostrado su apoyo a Gaza en todo tipo de eventos y han pedido el fin del genocidio por parte de Israel, que comenzó su ofensiva en territorio palestino el 7 de octubre de 2023. Entre ellos, el actor Eduard Fernández ha participado en varios actos en los que ha defendido a los gazatíes.

Por su parte, el intérprete ha recibido en la mañana de este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2025, entregado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en San Sebastián, que celebrará su famoso festival de cine durante los próximos días. Durante sus agradecimientos, Fernández ha decidido ponerse un pañuelo palestino para mostrar su apoyo al pueblo gazatí.

"Quiero reivindicar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos y es el genocidio de Gaza. Los quieren matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no", ha indicado.

"No se van a cansar de matar"

Asimismo, el actor ha leído los nombres de niños gazatíes fallecidos por la ofensiva israelí y ha señalado la importancia que tiene hablar de lo que está ocurriendo en Gaza porque "ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente". "Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas", ha afirmado.

"La gente de la cultura somos un reflejo de nuestro siglo. Y en este momento que vivimos es inevitable no hablar de la salvajada que se está cometiendo en Gaza. Da igual la palabra que le pongan", ha indicado.

Además, el actor de Mientras dure la guerra, ha confesado en este evento que estaba "muy emocionado" y ha revelado al público que durante su infancia sintió que le faltaba "algo" y que se sentía más agusto entre las chicas que entre los chicos.

"Ese chaval buscaba un lugar en el mundo, un refugio, un lugar donde complementar esa falta que sentía, y he encontrado ese refugio en un escenario, el lugar más expuesto, por eso me parece el lugar más sagrado", ha sentenciado.

Juliette Binoche: "Se necesita unión"

De su lado, la actriz Juliette Binoche ha asegurado que la política "no ayuda" a poner fin al conflicto en Gaza porque "parece ser que están intentando estar en esta economía tan egoísta" y ha ensalzado la importancia del arte y la cultura para "encontrar maneras de comunicar".

"La política no nos ayuda porque parece ser que todo el mundo está intentando estar en esta economía tan egoísta. El arte puede ayudar a encontrar maneras de comunicar, pero yo creo en las conexiones espirituales y en el querer unir. Hay arreglos entre las naciones que tienen que ver con aspectos económicos", ha añadido la actriz

"Ya lo dice De Niro que por lo menos los actores estamos intentando encontrar la verdad en lo que hace, pero no creo que los políticos estén haciendo eso. Se ocultan detrás de una manera de calcular las cosas", ha afirmado. A su vez, ha criticado que la UE "atemorice" a otros continentes y aboga por la "unión". "Se necesita mucho", ha subrayado.