La mayor leyenda de MotoGP no esperaba este regreso de Márquez: "Creía que Bagnaia lucharía..."

Giacomo Agostini, leyenda del motociclismo, pensaba que Marc "tendría más dificultades" para dominar: "También pensé en Pecco…".

Marc Márquez está a tres puntos de su noveno campeonato del mundo. Lo puede cerrar en la próxima cita, en Japón. Será la culminación de su regreso después de varios años de lesiones. La leyenda Giacomo Agostini no pensaba que Marc pudiera volver a este nivel dan dominante.

En 'Motosan', una de las mayores leyendas de MotoGP habla de ese regreso: "Conocemos a Marc, sabemos lo que ha hecho en el pasado. Es un gran campeón y ha luchado con grandes pilotos. Luego, por desgracia, se lesionó y tuvo que retirarse. Tenía la determinación de volver, y pensé que estaría fuerte, pero también pensé que tendría más dificultades en algunas carreras".

Tampoco contaba con el bajo nivel de Pecco Bagnaia: "Pensé que Bagnaia lucharía con más fuerza y daría un mejor espectáculo para nuestro deporte, pero no fue así. Pero están Bezzecchi, Morbidelli y Di Giannantonio, que lo está haciendo muy bien, pero Márquez tiene algo más".

Ve a Pecco fuera mentalmente. Justo lo contrario que Márquez. "La mente es lo más importante, ya sea en los negocios o en el deporte, en la vida en general. Hemos encontrado a un Márquez furioso este año... ha perdido la determinación, una determinación que espero que recupere porque sería fantástico para nuestro deporte verlo luchar por el primer puesto. Todos esperamos que sea solo un momento pasajero", apunta el expiloto italiano.

No quiere dar consejos a nadie porque ve a Pecco capaz de superar esta situación: "No hay consejos, es un tipo inteligente, solo necesita encontrar la manera de arreglar las cosas".

El viernes de Misano, en los entrenamientos libres, sí le vio capaz de competir por buenos resultados en el sprint y en la carrera... pero no fue así: "Por sus tiempos en los entrenamientos aquí en Misano, pensé que volvería, pero en la carrera algo no funcionó, no sé si fue con la moto o con su mente".