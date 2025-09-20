"Me he quedado sin tiempo y sin gasolina"
Desconcierto total para Lewis Hamilton: "Pensaba que iba a luchar por la 'pole"
El heptacampeón del mundo de Ferrari no ha logrado alcanzar las expectativas en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y solo pudo ser 12º.
Definitivamente, no está siendo el mejor año de Lewis Hamilton. Su debut con Ferrari pasará a la historia con más sombras que luces. Una vez más, el británico se ha quedado fuera en la Q2, sin opciones de luchar en la última ronda.
Sin embargo, en esta ocasión ha dolido más de lo habitual. Lo cierto es que Ferrari apuntaba a lo más alto para este Gran Premio. Se esperaba que los de Maranello lucharan por la 'pole', sobre todo después del doblete cosechado en los Libres 2.
Sin embargo, esto no acabó siendo así. Lewis Hamilton acabó siendo incapaz de superar la Q2, firmando la 12ª posición y confirmando una nueva decepción esta temporada: "Ha habido positivos este fin de semana, me sentía bien. Sinceramente, pensaba que iba a luchar por la 'pole' hoy, así que ha sido un shock, pero sigo adelante.
"Estoy decepcionado. Ayer el coche se sentía bien, hoy hemos ido en una dirección en la que hemos acabado yendo, parecía lo mejor, pero al final esto. Nuestro ritmo era bueno, estábamos progresando, no he cometido errores", comentó.
"No teníamos parte trasera al final y ha sido duro. Todos los que estaban delante mío tenían un neumático medio y yo perdí un neumático medio en Libres por un plan de rodaje. Eso me ha hecho estar a contrapié. Quería un medio, de hecho, pero me han dicho que el calentamiento era demasiado largo o algo así, y me he quedado sin tiempo y sin gasolina", concluyó.