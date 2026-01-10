La llamativa reflexión de Bagnaia sobre ser compañero de Márquez: "No es fácil una relación pacífica..."

El turinés recuerda la mala temporada que ha tenido en 2025. Elogia a Márquez y reconoce que no ha estado a la altura de pelear por lo que se esperaba.

'Pecco' Bagnaia fue uno de los pilotos que peor lo pasó durante 2025. El piloto italiano sufrió un bajón de rendimiento impropio de un corredor de su magnitud y arrastró la crisis de resultados y sensaciones durante toda la temporada. Su desentendimiento con Ducati tampoco ayudó a que 'Pecco' intentara revertir una complicada situación.

Por si fuera poco, mientras él sufría sobre la Ducati, Marc Márquez, su compañero de equipo, arrasaba conquistando su noveno título, el séptimo en la categoría reina. En un documental publicado por MotoGP, Bagnaia habla precisamente de ese difícil escenario en el que él solo sumaba malas actuaciones y su compañero en el 'box' triunfaba por todo lo alto.

"No es fácil, si tu compañero está ganando y tú estás haciendo malos resultados, no es fácil creer. Nunca he dudado de Ducati, porque creo que mi carrera puede empezar y acabar en Ducati. Cuando estás luchando por el mismo objetivo, no es fácil tener una relación pacifica, pero somos suficientemente listos", asegura 'Pecco'.

El turinés sabe deberían ser rivales directos pero reconoce también que Marc llegó a la escudería con una buena actitud: "Él se adaptó perfectamente al equipo y trabajamos en la misma línea. Hablamos de muchas más cosas, no solo de motos. Es seguro que Marc es un piloto diferente a mí o a los rivales que he tenido anteriormente, es muy enérgico y cuando celebra da mucho show".

Bagnaia afronta 2026 con el objetivo primordial de volver a ser competitivo. Marc parte como el gran candidato al título y solo la mejor versión de 'Pecco' podría poner en apuros al nueve veces campeón del mundo si este mantiene la superioridad de la pasada temporada.